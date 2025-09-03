Više o BASEDGUY

BASEDGUY Informacije o cijeni

BASEDGUY Službena web stranica

BASEDGUY Tokenomija

BASEDGUY Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Just a based guy Logotip

Just a based guy Cijena (BASEDGUY)

Neuvršten

1 BASEDGUY u USD cijena uživo:

--
----
+0.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Just a based guy (BASEDGUY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:16:13 (UTC+8)

Just a based guy (BASEDGUY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.17%

+0.22%

-2.90%

-2.90%

Just a based guy (BASEDGUY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BASEDGUYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BASEDGUY je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BASEDGUY se promijenio za +0.17% u posljednjih sat vremena, +0.22% u posljednjih 24 sata i -2.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Just a based guy (BASEDGUY)

$ 35.78K
$ 35.78K$ 35.78K

--
----

$ 35.78K
$ 35.78K$ 35.78K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Just a based guy je $ 35.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BASEDGUY je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 35.78K.

Just a based guy (BASEDGUY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Just a based guy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Just a based guy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Just a based guy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Just a based guy u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.22%
30 dana$ 0-13.68%
60 dana$ 0-1.20%
90 dana$ 0--

Što je Just a based guy (BASEDGUY)

The project “Just a Based Guy” is a meme coin inspired by the “Just a Chill Guy” meme and built on Base, the Ethereum Layer 2 solution. It combines humor with blockchain technology, creating a fun yet innovative cryptocurrency experience. “Just a Based Guy” isn’t just a meme it’s a movement, blending community-driven engagement and cutting-edge tech on a reliable, scalable foundation for the future of memes.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Just a based guy (BASEDGUY)

Službena web-stranica

Just a based guy Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Just a based guy (BASEDGUY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Just a based guy (BASEDGUY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Just a based guy.

Provjerite Just a based guy predviđanje cijene sada!

BASEDGUY u lokalnim valutama

Just a based guy (BASEDGUY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Just a based guy (BASEDGUY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BASEDGUY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Just a based guy (BASEDGUY)

Koliko Just a based guy (BASEDGUY) vrijedi danas?
Cijena BASEDGUY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BASEDGUY u USD?
Trenutačna cijena BASEDGUY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Just a based guy?
Tržišna kapitalizacija za BASEDGUY je $ 35.78K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BASEDGUY?
Količina u optjecaju za BASEDGUY je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BASEDGUY?
BASEDGUY je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BASEDGUY?
BASEDGUY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BASEDGUY?
24-satni obujam trgovanja za BASEDGUY je -- USD.
Hoće li BASEDGUY još narasti ove godine?
BASEDGUY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BASEDGUY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:16:13 (UTC+8)

Just a based guy (BASEDGUY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.