Jupiter Staked SOL Logotip

Jupiter Staked SOL Cijena (JUPSOL)

Neuvršten

1 JUPSOL u USD cijena uživo:

$230.44
$230.44$230.44
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Jupiter Staked SOL (JUPSOL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:22:35 (UTC+8)

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 220.63
$ 220.63$ 220.63
24-satna najniža cijena
$ 231.85
$ 231.85$ 231.85
24-satna najviša cijena

$ 220.63
$ 220.63$ 220.63

$ 231.85
$ 231.85$ 231.85

$ 309.67
$ 309.67$ 309.67

$ 105.7
$ 105.7$ 105.7

-0.00%

+0.08%

+7.20%

+7.20%

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) cijena u stvarnom vremenu je $230.41. Tijekom protekla 24 sata, JUPSOLtrgovalo je između najniže cijene $ 220.63 i najviše cijene $ 231.85, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JUPSOL je $ 309.67, dok je najniža cijena svih vremena $ 105.7.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JUPSOL se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +0.08% u posljednjih 24 sata i +7.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jupiter Staked SOL (JUPSOL)

$ 1.19B
$ 1.19B$ 1.19B

--
----

$ 1.19B
$ 1.19B$ 1.19B

5.14M
5.14M 5.14M

5,142,780.220736048
5,142,780.220736048 5,142,780.220736048

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jupiter Staked SOL je $ 1.19B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JUPSOL je 5.14M, s ukupnom količinom od 5142780.220736048. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.19B.

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Jupiter Staked SOL u USD iznosila je $ +0.17305.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Jupiter Staked SOL u USD iznosila je $ +62.3845443450.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Jupiter Staked SOL u USD iznosila je $ +80.0912993940.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Jupiter Staked SOL u USD iznosila je $ +56.01062593821155.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.17305+0.08%
30 dana$ +62.3845443450+27.08%
60 dana$ +80.0912993940+34.76%
90 dana$ +56.01062593821155+32.12%

Što je Jupiter Staked SOL (JUPSOL)

Jupiter Staked SOL Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Jupiter Staked SOL (JUPSOL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Jupiter Staked SOL (JUPSOL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Jupiter Staked SOL.

Provjerite Jupiter Staked SOL predviđanje cijene sada!

JUPSOL u lokalnim valutama

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Jupiter Staked SOL (JUPSOL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o JUPSOL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Jupiter Staked SOL (JUPSOL)

Koliko Jupiter Staked SOL (JUPSOL) vrijedi danas?
Cijena JUPSOL uživo u USD je 230.41 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena JUPSOL u USD?
Trenutačna cijena JUPSOL u USD je $ 230.41. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Jupiter Staked SOL?
Tržišna kapitalizacija za JUPSOL je $ 1.19B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za JUPSOL?
Količina u optjecaju za JUPSOL je 5.14M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za JUPSOL?
JUPSOL je postigao ATH cijenu od 309.67 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za JUPSOL?
JUPSOL je vidio ATL cijenu od 105.7 USD.
Koliki je obujam trgovanja za JUPSOL?
24-satni obujam trgovanja za JUPSOL je -- USD.
Hoće li JUPSOL još narasti ove godine?
JUPSOL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte JUPSOL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:22:35 (UTC+8)

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.