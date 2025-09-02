Jupiter Staked SOL (JUPSOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 220.63 $ 220.63 $ 220.63 24-satna najniža cijena $ 231.85 $ 231.85 $ 231.85 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 220.63$ 220.63 $ 220.63 24-satna najviša cijena $ 231.85$ 231.85 $ 231.85 Najviša cijena ikada $ 309.67$ 309.67 $ 309.67 Najniža cijena $ 105.7$ 105.7 $ 105.7 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) +0.08% Promjena cijene (7D) +7.20% Promjena cijene (7D) +7.20%

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) cijena u stvarnom vremenu je $230.41. Tijekom protekla 24 sata, JUPSOLtrgovalo je između najniže cijene $ 220.63 i najviše cijene $ 231.85, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JUPSOL je $ 309.67, dok je najniža cijena svih vremena $ 105.7.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JUPSOL se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +0.08% u posljednjih 24 sata i +7.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jupiter Staked SOL (JUPSOL)

Tržišna kapitalizacija $ 1.19B$ 1.19B $ 1.19B Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.19B$ 1.19B $ 1.19B Količina u optjecaju 5.14M 5.14M 5.14M Ukupna količina 5,142,780.220736048 5,142,780.220736048 5,142,780.220736048

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jupiter Staked SOL je $ 1.19B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JUPSOL je 5.14M, s ukupnom količinom od 5142780.220736048. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.19B.