Junkcoin (JKC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.04277045 $ 0.04277045 $ 0.04277045 24-satna najniža cijena $ 0.04436836 $ 0.04436836 $ 0.04436836 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.04277045$ 0.04277045 $ 0.04277045 24-satna najviša cijena $ 0.04436836$ 0.04436836 $ 0.04436836 Najviša cijena ikada $ 0.747856$ 0.747856 $ 0.747856 Najniža cijena $ 0.02020314$ 0.02020314 $ 0.02020314 Promjena cijene (1H) -0.36% Promjena cijene (1D) +0.59% Promjena cijene (7D) +28.42% Promjena cijene (7D) +28.42%

Junkcoin (JKC) cijena u stvarnom vremenu je $0.04406432. Tijekom protekla 24 sata, JKCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04277045 i najviše cijene $ 0.04436836, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JKC je $ 0.747856, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02020314.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JKC se promijenio za -0.36% u posljednjih sat vremena, +0.59% u posljednjih 24 sata i +28.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Junkcoin (JKC)

Tržišna kapitalizacija $ 898.52K$ 898.52K $ 898.52K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 898.52K$ 898.52K $ 898.52K Količina u optjecaju 20.39M 20.39M 20.39M Ukupna količina 20,391,063.823584 20,391,063.823584 20,391,063.823584

Trenutačna tržišna kapitalizacija Junkcoin je $ 898.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JKC je 20.39M, s ukupnom količinom od 20391063.823584. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 898.52K.