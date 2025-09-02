Više o JKC

Junkcoin Logotip

Junkcoin Cijena (JKC)

Neuvršten

1 JKC u USD cijena uživo:

$0.04406432
$0.04406432$0.04406432
+0.50%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Junkcoin (JKC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:04:58 (UTC+8)

Junkcoin (JKC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.04277045
$ 0.04277045$ 0.04277045
24-satna najniža cijena
$ 0.04436836
$ 0.04436836$ 0.04436836
24-satna najviša cijena

$ 0.04277045
$ 0.04277045$ 0.04277045

$ 0.04436836
$ 0.04436836$ 0.04436836

$ 0.747856
$ 0.747856$ 0.747856

$ 0.02020314
$ 0.02020314$ 0.02020314

-0.36%

+0.59%

+28.42%

+28.42%

Junkcoin (JKC) cijena u stvarnom vremenu je $0.04406432. Tijekom protekla 24 sata, JKCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04277045 i najviše cijene $ 0.04436836, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JKC je $ 0.747856, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02020314.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JKC se promijenio za -0.36% u posljednjih sat vremena, +0.59% u posljednjih 24 sata i +28.42% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Junkcoin (JKC)

$ 898.52K
$ 898.52K$ 898.52K

--
----

$ 898.52K
$ 898.52K$ 898.52K

20.39M
20.39M 20.39M

20,391,063.823584
20,391,063.823584 20,391,063.823584

Trenutačna tržišna kapitalizacija Junkcoin je $ 898.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JKC je 20.39M, s ukupnom količinom od 20391063.823584. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 898.52K.

Junkcoin (JKC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Junkcoin u USD iznosila je $ +0.00025846.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Junkcoin u USD iznosila je $ +0.0148878751.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Junkcoin u USD iznosila je $ +0.0302305999.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Junkcoin u USD iznosila je $ +0.01325824456763799.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00025846+0.59%
30 dana$ +0.0148878751+33.79%
60 dana$ +0.0302305999+68.61%
90 dana$ +0.01325824456763799+43.04%

Što je Junkcoin (JKC)

Junkcoin (JKC) is a community-driven blockchain and memecoin born in 2013 as one of the earliest forks of Litecoin. Its 2013's baseline was "Designed to fail" and is now: "Designed to fail in 2013, failed to fail in 2024". Originally created as a humorous experiment in the early days of crypto, Junkcoin has since evolved into a fully functional blockchain that enables secure value transfers, the creation of ordinals, and merge-mining alongside Litecoin. Relaunched on November 2024 from its block zero of May 2013, Junkcoin celebrates the origins of memecoins while also providing a practical and efficient network. As an ancestor of Dogecoin (via Luckycoin, which forked from Junkcoin), it embodies the experimental and chaotic nature of early crypto, proving that even “junk” can be valuable when powered by a passionate community!

Junkcoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Junkcoin (JKC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Junkcoin (JKC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Junkcoin.

Provjerite Junkcoin predviđanje cijene sada!

JKC u lokalnim valutama

Junkcoin (JKC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Junkcoin (JKC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o JKC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Junkcoin (JKC)

Koliko Junkcoin (JKC) vrijedi danas?
Cijena JKC uživo u USD je 0.04406432 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena JKC u USD?
Trenutačna cijena JKC u USD je $ 0.04406432. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Junkcoin?
Tržišna kapitalizacija za JKC je $ 898.52K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za JKC?
Količina u optjecaju za JKC je 20.39M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za JKC?
JKC je postigao ATH cijenu od 0.747856 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za JKC?
JKC je vidio ATL cijenu od 0.02020314 USD.
Koliki je obujam trgovanja za JKC?
24-satni obujam trgovanja za JKC je -- USD.
Hoće li JKC još narasti ove godine?
JKC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte JKC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:04:58 (UTC+8)

