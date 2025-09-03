Junior (JUNIOR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00073618 $ 0.00073618 $ 0.00073618 24-satna najniža cijena $ 0.00075041 $ 0.00075041 $ 0.00075041 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00073618$ 0.00073618 $ 0.00073618 24-satna najviša cijena $ 0.00075041$ 0.00075041 $ 0.00075041 Najviša cijena ikada $ 0.056089$ 0.056089 $ 0.056089 Najniža cijena $ 0.00053888$ 0.00053888 $ 0.00053888 Promjena cijene (1H) +0.58% Promjena cijene (1D) +2.09% Promjena cijene (7D) +9.23% Promjena cijene (7D) +9.23%

Junior (JUNIOR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00075154. Tijekom protekla 24 sata, JUNIORtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00073618 i najviše cijene $ 0.00075041, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JUNIOR je $ 0.056089, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00053888.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JUNIOR se promijenio za +0.58% u posljednjih sat vremena, +2.09% u posljednjih 24 sata i +9.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Junior (JUNIOR)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 35.27K$ 35.27K $ 35.27K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 47,000,000.0 47,000,000.0 47,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Junior je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JUNIOR je 0.00, s ukupnom količinom od 47000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 35.27K.