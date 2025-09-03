Više o JUNIOR

Junior Cijena (JUNIOR)

$0.00075154
+2.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Junior (JUNIOR)
Junior (JUNIOR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00073618
24-satna najniža cijena
$ 0.00075041
24-satna najviša cijena

$ 0.00073618
$ 0.00075041
$ 0.056089
$ 0.00053888
+0.58%

+2.09%

+9.23%

+9.23%

Junior (JUNIOR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00075154. Tijekom protekla 24 sata, JUNIORtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00073618 i najviše cijene $ 0.00075041, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JUNIOR je $ 0.056089, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00053888.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JUNIOR se promijenio za +0.58% u posljednjih sat vremena, +2.09% u posljednjih 24 sata i +9.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Junior (JUNIOR)

$ 0.00
--
$ 35.27K
0.00
47,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Junior je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JUNIOR je 0.00, s ukupnom količinom od 47000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 35.27K.

Junior (JUNIOR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Junior u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Junior u USD iznosila je $ +0.0000073638.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Junior u USD iznosila je $ +0.0002714356.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Junior u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.09%
30 dana$ +0.0000073638+0.98%
60 dana$ +0.0002714356+36.12%
90 dana$ 0--

Što je Junior (JUNIOR)

Junior is the official politifi coin for Robert F. Kennedy Jr. in his presidential bid. Junior has no utility but is categorized as a politifi token meant to drive attention, awareness, and funding for the RFK campaign. 1% of all buys and sells will be taxed and proceeds will go to a corporation that will direct all funds to a SuperPAC supporting RFK Jr’s bid for President and to Children’s Health Defense Charity.

Resurs Junior (JUNIOR)

Junior Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Junior (JUNIOR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Junior (JUNIOR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Junior.

Provjerite Junior predviđanje cijene sada!

JUNIOR u lokalnim valutama

Junior (JUNIOR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Junior (JUNIOR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o JUNIOR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Junior (JUNIOR)

Koliko Junior (JUNIOR) vrijedi danas?
Cijena JUNIOR uživo u USD je 0.00075154 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena JUNIOR u USD?
Trenutačna cijena JUNIOR u USD je $ 0.00075154. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Junior?
Tržišna kapitalizacija za JUNIOR je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za JUNIOR?
Količina u optjecaju za JUNIOR je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za JUNIOR?
JUNIOR je postigao ATH cijenu od 0.056089 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za JUNIOR?
JUNIOR je vidio ATL cijenu od 0.00053888 USD.
Koliki je obujam trgovanja za JUNIOR?
24-satni obujam trgovanja za JUNIOR je -- USD.
Hoće li JUNIOR još narasti ove godine?
JUNIOR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte JUNIOR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Junior (JUNIOR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

