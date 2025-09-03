JungleDoge (JUNGLE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.09% Promjena cijene (1D) +1.09% Promjena cijene (7D) +6.69% Promjena cijene (7D) +6.69%

JungleDoge (JUNGLE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JUNGLEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JUNGLE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JUNGLE se promijenio za -2.09% u posljednjih sat vremena, +1.09% u posljednjih 24 sata i +6.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu JungleDoge (JUNGLE)

Tržišna kapitalizacija $ 78.71K$ 78.71K $ 78.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 78.71K$ 78.71K $ 78.71K Količina u optjecaju 100.00B 100.00B 100.00B Ukupna količina 99,999,999,259.16 99,999,999,259.16 99,999,999,259.16

