Jungle Labz (JNGL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00531601 $ 0.00531601 $ 0.00531601 24-satna najniža cijena $ 0.00545441 $ 0.00545441 $ 0.00545441 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00531601$ 0.00531601 $ 0.00531601 24-satna najviša cijena $ 0.00545441$ 0.00545441 $ 0.00545441 Najviša cijena ikada $ 3.41$ 3.41 $ 3.41 Najniža cijena $ 0.00354026$ 0.00354026 $ 0.00354026 Promjena cijene (1H) +0.11% Promjena cijene (1D) -0.98% Promjena cijene (7D) +0.88% Promjena cijene (7D) +0.88%

Jungle Labz (JNGL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00539672. Tijekom protekla 24 sata, JNGLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00531601 i najviše cijene $ 0.00545441, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JNGL je $ 3.41, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00354026.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JNGL se promijenio za +0.11% u posljednjih sat vremena, -0.98% u posljednjih 24 sata i +0.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jungle Labz (JNGL)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 54.03K$ 54.03K $ 54.03K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jungle Labz je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JNGL je 0.00, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 54.03K.