JumpToken (JMPT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u JumpToken (JMPT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

JumpToken (JMPT) Informacije JumpToken (JMPT) is a crypto token created to fuel JumpTask – a gig economy-based marketplace that allows companies and organizations to make the most out of the collective skills possessed by a globally dispersed workforce. Using smart contract templates and crypto payments, JumpTask will revolutionize the industry of remote freelancing by decentralizing it and boosting its accessibility to everyone, including the unbanked. JumpToken (JMPT) is a utility token based on the Binance Smart Chain (BSC) technology which includes an open-source, blockchain-based distributed computing platform with cryptographically secure smart contracts stored in the BSC blockchain and fully capable of enforcing performance. Službena web stranica: https://www.jumptask.io/ Bijela knjiga: https://docs.jumptask.io/whitepaper/jumptask-whitepaper Kupi JMPT odmah!

JumpToken (JMPT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za JumpToken (JMPT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 14.17M $ 14.17M $ 14.17M Ukupna količina: $ 30.79M $ 30.79M $ 30.79M Količina u optjecaju: $ 14.27M $ 14.27M $ 14.27M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 30.57M $ 30.57M $ 30.57M Povijesni maksimum: $ 2.94 $ 2.94 $ 2.94 Povijesni minimum: $ 0.837458 $ 0.837458 $ 0.837458 Trenutna cijena: $ 0.992845 $ 0.992845 $ 0.992845 Saznajte više o cijeni JumpToken (JMPT)

JumpToken (JMPT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike JumpToken (JMPT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj JMPT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja JMPT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku JMPT tokena, istražite JMPT cijenu tokena uživo!

JMPT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide JMPT? Naša JMPT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte JMPT predviđanje cijene tokena odmah!

