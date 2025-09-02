JumpToken (JMPT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.985151 - $ 1.019
24-satna najniža cijena $ 0.985151
24-satna najviša cijena $ 1.019
Najviša cijena ikada $ 2.94
Najniža cijena $ 0.837458
Promjena cijene (1H) +0.21%
Promjena cijene (1D) -2.15%
Promjena cijene (7D) -6.61%

JumpToken (JMPT) cijena u stvarnom vremenu je $0.997406. Tijekom protekla 24 sata, JMPTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.985151 i najviše cijene $ 1.019, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JMPT je $ 2.94, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.837458.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JMPT se promijenio za +0.21% u posljednjih sat vremena, -2.15% u posljednjih 24 sata i -6.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu JumpToken (JMPT)

Tržišna kapitalizacija $ 14.20M
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.64M
Količina u optjecaju 14.27M
Ukupna količina 30,789,989.9

Trenutačna tržišna kapitalizacija JumpToken je $ 14.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JMPT je 14.27M, s ukupnom količinom od 30789989.9. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.64M.