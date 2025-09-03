Jumoney (JUM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00151328 $ 0.00151328 $ 0.00151328 24-satna najniža cijena $ 0.00179685 $ 0.00179685 $ 0.00179685 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00151328$ 0.00151328 $ 0.00151328 24-satna najviša cijena $ 0.00179685$ 0.00179685 $ 0.00179685 Najviša cijena ikada $ 0.01099559$ 0.01099559 $ 0.01099559 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.20% Promjena cijene (1D) +5.02% Promjena cijene (7D) +11.53% Promjena cijene (7D) +11.53%

Jumoney (JUM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00159258. Tijekom protekla 24 sata, JUMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00151328 i najviše cijene $ 0.00179685, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JUM je $ 0.01099559, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JUM se promijenio za +0.20% u posljednjih sat vremena, +5.02% u posljednjih 24 sata i +11.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jumoney (JUM)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.97M$ 7.97M $ 7.97M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jumoney je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JUM je 0.00, s ukupnom količinom od 5000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.97M.