JulSwap Cijena (JULD)
+0.01%
--
-5.87%
-5.87%
JulSwap (JULD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JULDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JULD je $ 0.75279, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JULD se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -5.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija JulSwap je $ 94.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JULD je 592.17M, s ukupnom količinom od 800000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 128.00K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz JulSwap u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz JulSwap u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz JulSwap u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz JulSwap u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|--
|30 dana
|$ 0
|+33.30%
|60 dana
|$ 0
|+77.72%
|90 dana
|$ 0
|--
What is the project about? JULSWAP DAO: Empowering Community Governance and Decision-Making JULSWAP DAO is an innovative and community-driven project that places power and decision-making authority directly in the hands of its token holders. With each JULD Token representing a voting right within the DAO, participants have a genuine opportunity to shape the future of the ecosystem. The Utilization of DAO Token (JULD): Voting Power: Every JULD Token carries one voting right, ensuring that each participant's voice is heard and considered in the decision-making process. Proposal Acceptance: To be accepted, proposals require a minimum of 5% of the total token supply to vote with a "YES." This ensures that proposals garner sufficient support before progressing. Majority Consensus: For a proposal to pass, a minimum of 50% of all votes cast must be positive. This ensures that decisions represent the majority sentiment within the community. Timely Voting: The voting timeline for proposals is set at 72 hours, providing ample opportunity for community members to participate and contribute their perspectives. What’s next for your project? Liquidity.Bond DAO Community What can your token be used for? Earn While You Vote: Here's where it gets truly remarkable! When you exercise your voting rights, you have the opportunity to earn fees in the process. Your engagement and active involvement in the governance of our project are not only appreciated but also rewarded. This unique incentive structure aligns your interests with the success of our ecosystem.
Razumijevanje tokenomike JulSwap (JULD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o JULD opsežnoj tokenomici tokena odmah!
