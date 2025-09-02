JulSwap (JULD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.75279$ 0.75279 $ 0.75279 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -5.87% Promjena cijene (7D) -5.87%

JulSwap (JULD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JULDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JULD je $ 0.75279, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JULD se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -5.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu JulSwap (JULD)

Tržišna kapitalizacija $ 94.75K$ 94.75K $ 94.75K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 128.00K$ 128.00K $ 128.00K Količina u optjecaju 592.17M 592.17M 592.17M Ukupna količina 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija JulSwap je $ 94.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JULD je 592.17M, s ukupnom količinom od 800000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 128.00K.