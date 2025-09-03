Julia Swarm Syndicate (JSS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00107045$ 0.00107045 $ 0.00107045 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.57% Promjena cijene (7D) -4.16% Promjena cijene (7D) -4.16%

Julia Swarm Syndicate (JSS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JSStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JSS je $ 0.00107045, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JSS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.57% u posljednjih 24 sata i -4.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Julia Swarm Syndicate (JSS)

Tržišna kapitalizacija $ 9.90K$ 9.90K $ 9.90K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.90K$ 9.90K $ 9.90K Količina u optjecaju 965.01M 965.01M 965.01M Ukupna količina 965,010,057.118884 965,010,057.118884 965,010,057.118884

Trenutačna tržišna kapitalizacija Julia Swarm Syndicate je $ 9.90K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JSS je 965.01M, s ukupnom količinom od 965010057.118884. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.90K.