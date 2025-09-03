JUJU (JUJU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00119818$ 0.00119818 $ 0.00119818 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.46% Promjena cijene (7D) +5.80% Promjena cijene (7D) +5.80%

JUJU (JUJU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JUJUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JUJU je $ 0.00119818, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JUJU se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.46% u posljednjih 24 sata i +5.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu JUJU (JUJU)

Tržišna kapitalizacija $ 22.28K$ 22.28K $ 22.28K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.28K$ 22.28K $ 22.28K Količina u optjecaju 999.52M 999.52M 999.52M Ukupna količina 999,519,051.258394 999,519,051.258394 999,519,051.258394

Trenutačna tržišna kapitalizacija JUJU je $ 22.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JUJU je 999.52M, s ukupnom količinom od 999519051.258394. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.28K.