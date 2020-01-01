JUICY (JUICY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u JUICY (JUICY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

JUICY (JUICY) Informacije Juicy is a revolutionary Web3 content creator platform designed to empower creators and enhance their connection with audiences. By leveraging blockchain technology, Juicy provides a decentralized, transparent, and fair ecosystem where creators can monetize their content directly, without the constraints of traditional platforms. Juicy token is tradeable like a meme but powers the Web3 social media platform Enjoy Juicy. Službena web stranica: https://enjoyjuicy.com/ Kupi JUICY odmah!

JUICY (JUICY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za JUICY (JUICY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 503.65K $ 503.65K $ 503.65K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 544.52M $ 544.52M $ 544.52M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 924.95K $ 924.95K $ 924.95K Povijesni maksimum: $ 0.065988 $ 0.065988 $ 0.065988 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00092597 $ 0.00092597 $ 0.00092597 Saznajte više o cijeni JUICY (JUICY)

JUICY (JUICY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike JUICY (JUICY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj JUICY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja JUICY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku JUICY tokena, istražite JUICY cijenu tokena uživo!

