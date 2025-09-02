JUICY (JUICY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00091354 $ 0.00091354 $ 0.00091354 24-satna najniža cijena $ 0.00099813 $ 0.00099813 $ 0.00099813 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00091354$ 0.00091354 $ 0.00091354 24-satna najviša cijena $ 0.00099813$ 0.00099813 $ 0.00099813 Najviša cijena ikada $ 0.065988$ 0.065988 $ 0.065988 Najniža cijena $ 0.00047565$ 0.00047565 $ 0.00047565 Promjena cijene (1H) -0.57% Promjena cijene (1D) -2.89% Promjena cijene (7D) -19.63% Promjena cijene (7D) -19.63%

JUICY (JUICY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00096796. Tijekom protekla 24 sata, JUICYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00091354 i najviše cijene $ 0.00099813, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JUICY je $ 0.065988, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00047565.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JUICY se promijenio za -0.57% u posljednjih sat vremena, -2.89% u posljednjih 24 sata i -19.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu JUICY (JUICY)

Tržišna kapitalizacija $ 527.07K$ 527.07K $ 527.07K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 967.96K$ 967.96K $ 967.96K Količina u optjecaju 544.52M 544.52M 544.52M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija JUICY je $ 527.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JUICY je 544.52M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 967.96K.