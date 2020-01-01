Juice Finance (JUICE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Juice Finance (JUICE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Juice Finance (JUICE) Informacije Juice Finance, is a leading disruptive Cross-Margin DeFi protocol built on the Blast L2. At its core, Juice innovates with cross-margin lending features, integrating seamlessly with Blast's unique rebasing tokens and ecosystem ethos. Our platform is designed to empower users with composable leverage, enabling them to maximize their yield and point farming activities within the Blast ecosystem. Službena web stranica: https://www.juice.finance/ Bijela knjiga: https://juice-finance.gitbook.io/juice-finance

Juice Finance (JUICE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Juice Finance (JUICE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 263.75K $ 263.75K $ 263.75K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 816.03M $ 816.03M $ 816.03M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 323.22K $ 323.22K $ 323.22K Povijesni maksimum: $ 0.188085 $ 0.188085 $ 0.188085 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00032322 $ 0.00032322 $ 0.00032322 Saznajte više o cijeni Juice Finance (JUICE)

Juice Finance (JUICE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Juice Finance (JUICE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj JUICE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja JUICE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku JUICE tokena, istražite JUICE cijenu tokena uživo!

JUICE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide JUICE? Naša JUICE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

