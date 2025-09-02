Juice Finance (JUICE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.188085$ 0.188085 $ 0.188085 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.23% Promjena cijene (1D) -0.44% Promjena cijene (7D) -4.37% Promjena cijene (7D) -4.37%

Juice Finance (JUICE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JUICEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JUICE je $ 0.188085, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JUICE se promijenio za -1.23% u posljednjih sat vremena, -0.44% u posljednjih 24 sata i -4.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Juice Finance (JUICE)

Tržišna kapitalizacija $ 301.82K$ 301.82K $ 301.82K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 369.86K$ 369.86K $ 369.86K Količina u optjecaju 816.03M 816.03M 816.03M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Juice Finance je $ 301.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JUICE je 816.03M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 369.86K.