JUAN (JUAN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u JUAN (JUAN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

JUAN (JUAN) Informacije JUAN is a community-driven token centered around a fictional character named Juan and his highly memeable likeness. The project aims to share humor and good vibes through this character and through its online meme generator, which lets community members easily create, vote on, and share memes created by them or by other community members. By making creation and sharing of funny content as easy as possible, JUAN aims to be the "Number Juan Meme" on the internet. Službena web stranica: https://juanmeme.fun Kupi JUAN odmah!

JUAN (JUAN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za JUAN (JUAN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 26.68K Ukupna količina: $ 1.06B Količina u optjecaju: $ 995.22M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 28.40K Povijesni maksimum: $ 0 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0 Saznajte više o cijeni JUAN (JUAN)

JUAN (JUAN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike JUAN (JUAN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj JUAN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja JUAN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku JUAN tokena, istražite JUAN cijenu tokena uživo!

JUAN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide JUAN? Naša JUAN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte JUAN predviđanje cijene tokena odmah!

