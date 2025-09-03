JUAN (JUAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.63% Promjena cijene (1D) +3.81% Promjena cijene (7D) -15.36% Promjena cijene (7D) -15.36%

JUAN (JUAN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JUANtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JUAN je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JUAN se promijenio za +0.63% u posljednjih sat vremena, +3.81% u posljednjih 24 sata i -15.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu JUAN (JUAN)

Tržišna kapitalizacija $ 26.20K$ 26.20K $ 26.20K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 27.90K$ 27.90K $ 27.90K Količina u optjecaju 995.22M 995.22M 995.22M Ukupna količina 1,059,678,562.882735 1,059,678,562.882735 1,059,678,562.882735

Trenutačna tržišna kapitalizacija JUAN je $ 26.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JUAN je 995.22M, s ukupnom količinom od 1059678562.882735. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.90K.