Više o JUAN

JUAN Informacije o cijeni

JUAN Službena web stranica

JUAN Tokenomija

JUAN Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

JUAN Logotip

JUAN Cijena (JUAN)

Neuvršten

1 JUAN u USD cijena uživo:

--
----
+3.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena JUAN (JUAN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:07:57 (UTC+8)

JUAN (JUAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.63%

+3.81%

-15.36%

-15.36%

JUAN (JUAN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JUANtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JUAN je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JUAN se promijenio za +0.63% u posljednjih sat vremena, +3.81% u posljednjih 24 sata i -15.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu JUAN (JUAN)

$ 26.20K
$ 26.20K$ 26.20K

--
----

$ 27.90K
$ 27.90K$ 27.90K

995.22M
995.22M 995.22M

1,059,678,562.882735
1,059,678,562.882735 1,059,678,562.882735

Trenutačna tržišna kapitalizacija JUAN je $ 26.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JUAN je 995.22M, s ukupnom količinom od 1059678562.882735. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.90K.

JUAN (JUAN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz JUAN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz JUAN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz JUAN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz JUAN u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.81%
30 dana$ 0+52.51%
60 dana$ 0+36.68%
90 dana$ 0--

Što je JUAN (JUAN)

JUAN is a community-driven token centered around a fictional character named Juan and his highly memeable likeness. The project aims to share humor and good vibes through this character and through its online meme generator, which lets community members easily create, vote on, and share memes created by them or by other community members. By making creation and sharing of funny content as easy as possible, JUAN aims to be the "Number Juan Meme" on the internet.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs JUAN (JUAN)

Službena web-stranica

JUAN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će JUAN (JUAN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših JUAN (JUAN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za JUAN.

Provjerite JUAN predviđanje cijene sada!

JUAN u lokalnim valutama

JUAN (JUAN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike JUAN (JUAN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o JUAN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o JUAN (JUAN)

Koliko JUAN (JUAN) vrijedi danas?
Cijena JUAN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena JUAN u USD?
Trenutačna cijena JUAN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija JUAN?
Tržišna kapitalizacija za JUAN je $ 26.20K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za JUAN?
Količina u optjecaju za JUAN je 995.22M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za JUAN?
JUAN je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za JUAN?
JUAN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za JUAN?
24-satni obujam trgovanja za JUAN je -- USD.
Hoće li JUAN još narasti ove godine?
JUAN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte JUAN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:07:57 (UTC+8)

JUAN (JUAN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.