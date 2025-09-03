ju rugan (JU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00525852$ 0.00525852 $ 0.00525852 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.61% Promjena cijene (7D) +1.12% Promjena cijene (7D) +1.12%

ju rugan (JU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JU je $ 0.00525852, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JU se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.61% u posljednjih 24 sata i +1.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ju rugan (JU)

Tržišna kapitalizacija $ 11.79K$ 11.79K $ 11.79K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.79K$ 11.79K $ 11.79K Količina u optjecaju 999.10M 999.10M 999.10M Ukupna količina 999,098,545.7099212 999,098,545.7099212 999,098,545.7099212

Trenutačna tržišna kapitalizacija ju rugan je $ 11.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JU je 999.10M, s ukupnom količinom od 999098545.7099212. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.79K.