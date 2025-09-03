JPY Coin v1 (JPYC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00799712 24-satna najviša cijena $ 0.00856134 Najviša cijena ikada $ 0.01167001 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.08% Promjena cijene (1D) +5.43% Promjena cijene (7D) +20.56%

JPY Coin v1 (JPYC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00844179. Tijekom protekla 24 sata, JPYCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00799712 i najviše cijene $ 0.00856134, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JPYC je $ 0.01167001, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JPYC se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, +5.43% u posljednjih 24 sata i +20.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu JPY Coin v1 (JPYC)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00 Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.38M Količina u optjecaju 0.00 Ukupna količina 400,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija JPY Coin v1 je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JPYC je 0.00, s ukupnom količinom od 400000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.38M.