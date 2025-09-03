JPY Coin (JPYC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00744371 $ 0.00744371 $ 0.00744371 24-satna najniža cijena $ 0.00775063 $ 0.00775063 $ 0.00775063 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00744371$ 0.00744371 $ 0.00744371 24-satna najviša cijena $ 0.00775063$ 0.00775063 $ 0.00775063 Najviša cijena ikada $ 0.00899034$ 0.00899034 $ 0.00899034 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.86% Promjena cijene (1D) -2.53% Promjena cijene (7D) -0.31% Promjena cijene (7D) -0.31%

JPY Coin (JPYC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00755438. Tijekom protekla 24 sata, JPYCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00744371 i najviše cijene $ 0.00775063, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JPYC je $ 0.00899034, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JPYC se promijenio za -0.86% u posljednjih sat vremena, -2.53% u posljednjih 24 sata i -0.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu JPY Coin (JPYC)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 756.79K$ 756.79K $ 756.79K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija JPY Coin je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JPYC je 0.00, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 756.79K.