JPOW AI (JPOW) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u JPOW AI (JPOW), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

JPOW AI (JPOW) Informacije JPOW - An AI Agent designed for DeFi protocol management, responsible for executing critical functions for stablecoin issuance and money market. The AI Agent will actively manage LTV, interest rates, liquidations and LP. The purpose of JPOW is to act as an AI Agent designed for decentralized finance (DeFi) protocol management. Its primary goal is to autonomously and efficiently manage critical aspects of a stablecoin issuance system and a money market platform Službena web stranica: https://www.jpow.ai/

JPOW AI (JPOW) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za JPOW AI (JPOW), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 276.40K $ 276.40K $ 276.40K Ukupna količina: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Količina u optjecaju: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 276.40K $ 276.40K $ 276.40K Povijesni maksimum: $ 0.00261661 $ 0.00261661 $ 0.00261661 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00027797 $ 0.00027797 $ 0.00027797 Saznajte više o cijeni JPOW AI (JPOW)

JPOW AI (JPOW) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike JPOW AI (JPOW) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj JPOW tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja JPOW tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku JPOW tokena, istražite JPOW cijenu tokena uživo!

JPOW Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide JPOW? Naša JPOW stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

