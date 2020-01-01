JPOW AI (JPOW) Tokenomika
JPOW - An AI Agent designed for DeFi protocol management, responsible for executing critical functions for stablecoin issuance and money market. The AI Agent will actively manage LTV, interest rates, liquidations and LP.
The purpose of JPOW is to act as an AI Agent designed for decentralized finance (DeFi) protocol management. Its primary goal is to autonomously and efficiently manage critical aspects of a stablecoin issuance system and a money market platform
JPOW AI (JPOW) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za JPOW AI (JPOW), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
JPOW AI (JPOW) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike JPOW AI (JPOW) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj JPOW tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja JPOW tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku JPOW tokena, istražite JPOW cijenu tokena uživo!
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.