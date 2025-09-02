JPOW AI (JPOW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00261661$ 0.00261661 $ 0.00261661 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.83% Promjena cijene (1D) +0.06% Promjena cijene (7D) -17.28% Promjena cijene (7D) -17.28%

JPOW AI (JPOW) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JPOWtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JPOW je $ 0.00261661, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JPOW se promijenio za -0.83% u posljednjih sat vremena, +0.06% u posljednjih 24 sata i -17.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu JPOW AI (JPOW)

Tržišna kapitalizacija $ 276.35K$ 276.35K $ 276.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 276.35K$ 276.35K $ 276.35K Količina u optjecaju 999.94M 999.94M 999.94M Ukupna količina 999,935,502.984245 999,935,502.984245 999,935,502.984245

Trenutačna tržišna kapitalizacija JPOW AI je $ 276.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JPOW je 999.94M, s ukupnom količinom od 999935502.984245. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 276.35K.