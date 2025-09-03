Više o JSOL

JPool Staked SOL Logotip

JPool Staked SOL Cijena (JSOL)

Neuvršten

1 JSOL u USD cijena uživo:

$267.86
$267.86$267.86
+6.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena JPool Staked SOL (JSOL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 06:25:44 (UTC+8)

JPool Staked SOL (JSOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 251.82
$ 251.82$ 251.82
24-satna najniža cijena
$ 269.05
$ 269.05$ 269.05
24-satna najviša cijena

$ 251.82
$ 251.82$ 251.82

$ 269.05
$ 269.05$ 269.05

$ 652.43
$ 652.43$ 652.43

$ 8.73
$ 8.73$ 8.73

-0.04%

+6.21%

+5.59%

+5.59%

JPool Staked SOL (JSOL) cijena u stvarnom vremenu je $267.86. Tijekom protekla 24 sata, JSOLtrgovalo je između najniže cijene $ 251.82 i najviše cijene $ 269.05, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JSOL je $ 652.43, dok je najniža cijena svih vremena $ 8.73.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JSOL se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, +6.21% u posljednjih 24 sata i +5.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu JPool Staked SOL (JSOL)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 133.93B
$ 133.93B$ 133.93B

0.00
0.00 0.00

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija JPool Staked SOL je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JSOL je 0.00, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 133.93B.

JPool Staked SOL (JSOL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz JPool Staked SOL u USD iznosila je $ +15.66.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz JPool Staked SOL u USD iznosila je $ +78.2176914560.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz JPool Staked SOL u USD iznosila je $ +113.0872508940.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz JPool Staked SOL u USD iznosila je $ +71.2952014356612.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +15.66+6.21%
30 dana$ +78.2176914560+29.20%
60 dana$ +113.0872508940+42.22%
90 dana$ +71.2952014356612+36.27%

Što je JPool Staked SOL (JSOL)

JSOL is a Solana Stake Pool token issued by JPool. It represents the holder's share of the total staked funds in the pool.

Resurs JPool Staked SOL (JSOL)

Službena web-stranica

JPool Staked SOL Predviđanje cijene (USD)

Koliko će JPool Staked SOL (JSOL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših JPool Staked SOL (JSOL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za JPool Staked SOL.

Provjerite JPool Staked SOL predviđanje cijene sada!

JSOL u lokalnim valutama

JPool Staked SOL (JSOL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike JPool Staked SOL (JSOL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o JSOL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o JPool Staked SOL (JSOL)

Koliko JPool Staked SOL (JSOL) vrijedi danas?
Cijena JSOL uživo u USD je 267.86 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena JSOL u USD?
Trenutačna cijena JSOL u USD je $ 267.86. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija JPool Staked SOL?
Tržišna kapitalizacija za JSOL je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za JSOL?
Količina u optjecaju za JSOL je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za JSOL?
JSOL je postigao ATH cijenu od 652.43 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za JSOL?
JSOL je vidio ATL cijenu od 8.73 USD.
Koliki je obujam trgovanja za JSOL?
24-satni obujam trgovanja za JSOL je -- USD.
Hoće li JSOL još narasti ove godine?
JSOL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte JSOL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
