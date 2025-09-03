JPool Staked SOL (JSOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 251.82 $ 251.82 $ 251.82 24-satna najniža cijena $ 269.05 $ 269.05 $ 269.05 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 251.82$ 251.82 $ 251.82 24-satna najviša cijena $ 269.05$ 269.05 $ 269.05 Najviša cijena ikada $ 652.43$ 652.43 $ 652.43 Najniža cijena $ 8.73$ 8.73 $ 8.73 Promjena cijene (1H) -0.04% Promjena cijene (1D) +6.21% Promjena cijene (7D) +5.59% Promjena cijene (7D) +5.59%

JPool Staked SOL (JSOL) cijena u stvarnom vremenu je $267.86. Tijekom protekla 24 sata, JSOLtrgovalo je između najniže cijene $ 251.82 i najviše cijene $ 269.05, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JSOL je $ 652.43, dok je najniža cijena svih vremena $ 8.73.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JSOL se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, +6.21% u posljednjih 24 sata i +5.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu JPool Staked SOL (JSOL)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 133.93B$ 133.93B $ 133.93B Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija JPool Staked SOL je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JSOL je 0.00, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 133.93B.