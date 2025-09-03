JPG (JPG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00358111 $ 0.00358111 $ 0.00358111 24-satna najniža cijena $ 0.00428297 $ 0.00428297 $ 0.00428297 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00358111$ 0.00358111 $ 0.00358111 24-satna najviša cijena $ 0.00428297$ 0.00428297 $ 0.00428297 Najviša cijena ikada $ 0.307591$ 0.307591 $ 0.307591 Najniža cijena $ 0.00221408$ 0.00221408 $ 0.00221408 Promjena cijene (1H) -0.06% Promjena cijene (1D) +3.85% Promjena cijene (7D) +5.91% Promjena cijene (7D) +5.91%

JPG (JPG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00381545. Tijekom protekla 24 sata, JPGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00358111 i najviše cijene $ 0.00428297, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JPG je $ 0.307591, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00221408.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JPG se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, +3.85% u posljednjih 24 sata i +5.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu JPG (JPG)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.82M$ 3.82M $ 3.82M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija JPG je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JPG je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.82M.