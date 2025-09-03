JovJou (JOVJOU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00294511 - $ 0.00304395
24-satna najniža cijena: $ 0.00294511
24-satna najviša cijena: $ 0.00304395
Najviša cijena ikada: $ 0.098962
Najniža cijena: $ 0.00182901
Promjena cijene (1H): -0.17%
Promjena cijene (1D): +2.73%
Promjena cijene (7D): -0.82%

JovJou (JOVJOU) cijena u stvarnom vremenu je $0.00302857. Tijekom protekla 24 sata, JOVJOUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00294511 i najviše cijene $ 0.00304395, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JOVJOU je $ 0.098962, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00182901.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JOVJOU se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, +2.73% u posljednjih 24 sata i -0.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu JovJou (JOVJOU)

Tržišna kapitalizacija: $ 0.00
Obujam (24 sata): --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija: $ 3.03M
Količina u optjecaju: 0.00
Ukupna količina: 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija JovJou je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JOVJOU je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.03M.