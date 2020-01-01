Joule (JOULE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Joule (JOULE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Joule (JOULE) Informacije Kinetic is a lending protocol built on the Flare Network, harnessing the network's unique features in FTSO (Flare Time Series Oracle) and FAssets technology. With Flare's FTSO and FAssets, Kinetic offers users a unique opportunity to leverage the value of their non-native assets like BTC, DOGE, and XRP in a decentralized and secure manner. The FTSO ensures accurate and decentralized price feeds, while FAssets enable the representation of non-native tokens on the Flare Network, thus broadening the scope of assets available for lending and borrowing. Službena web stranica: https://kinetic.market Bijela knjiga: https://docs.kinetic.market/

Joule (JOULE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Joule (JOULE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.87M $ 2.87M $ 2.87M Ukupna količina: $ 726.58M $ 726.58M $ 726.58M Količina u optjecaju: $ 720.49M $ 720.49M $ 720.49M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.89M $ 2.89M $ 2.89M Povijesni maksimum: $ 0.067035 $ 0.067035 $ 0.067035 Povijesni minimum: $ 0.00381682 $ 0.00381682 $ 0.00381682 Trenutna cijena: $ 0.00397812 $ 0.00397812 $ 0.00397812 Saznajte više o cijeni Joule (JOULE)

Joule (JOULE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Joule (JOULE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj JOULE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja JOULE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku JOULE tokena, istražite JOULE cijenu tokena uživo!

