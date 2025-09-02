Joule (JOULE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00410268 $ 0.00410268 $ 0.00410268 24-satna najniža cijena $ 0.00425712 $ 0.00425712 $ 0.00425712 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00410268$ 0.00410268 $ 0.00410268 24-satna najviša cijena $ 0.00425712$ 0.00425712 $ 0.00425712 Najviša cijena ikada $ 0.067035$ 0.067035 $ 0.067035 Najniža cijena $ 0.00381682$ 0.00381682 $ 0.00381682 Promjena cijene (1H) +0.38% Promjena cijene (1D) -1.41% Promjena cijene (7D) -3.58% Promjena cijene (7D) -3.58%

Joule (JOULE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00415701. Tijekom protekla 24 sata, JOULEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00410268 i najviše cijene $ 0.00425712, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JOULE je $ 0.067035, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00381682.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JOULE se promijenio za +0.38% u posljednjih sat vremena, -1.41% u posljednjih 24 sata i -3.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Joule (JOULE)

Tržišna kapitalizacija $ 2.98M$ 2.98M $ 2.98M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.01M$ 3.01M $ 3.01M Količina u optjecaju 717.84M 717.84M 717.84M Ukupna količina 723,886,439.6510597 723,886,439.6510597 723,886,439.6510597

Trenutačna tržišna kapitalizacija Joule je $ 2.98M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JOULE je 717.84M, s ukupnom količinom od 723886439.6510597. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.01M.