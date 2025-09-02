Više o JOULE

Joule Logotip

Joule Cijena (JOULE)

Neuvršten

1 JOULE u USD cijena uživo:

$0.00415699
$0.00415699$0.00415699
-1.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Joule (JOULE)
Joule (JOULE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00410268
$ 0.00410268$ 0.00410268
24-satna najniža cijena
$ 0.00425712
$ 0.00425712$ 0.00425712
24-satna najviša cijena

$ 0.00410268
$ 0.00410268$ 0.00410268

$ 0.00425712
$ 0.00425712$ 0.00425712

$ 0.067035
$ 0.067035$ 0.067035

$ 0.00381682
$ 0.00381682$ 0.00381682

+0.38%

-1.41%

-3.58%

-3.58%

Joule (JOULE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00415701. Tijekom protekla 24 sata, JOULEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00410268 i najviše cijene $ 0.00425712, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JOULE je $ 0.067035, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00381682.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JOULE se promijenio za +0.38% u posljednjih sat vremena, -1.41% u posljednjih 24 sata i -3.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Joule (JOULE)

$ 2.98M
$ 2.98M$ 2.98M

--
----

$ 3.01M
$ 3.01M$ 3.01M

717.84M
717.84M 717.84M

723,886,439.6510597
723,886,439.6510597 723,886,439.6510597

Trenutačna tržišna kapitalizacija Joule je $ 2.98M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JOULE je 717.84M, s ukupnom količinom od 723886439.6510597. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.01M.

Joule (JOULE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Joule u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Joule u USD iznosila je $ -0.0005618951.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Joule u USD iznosila je $ -0.0005805680.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Joule u USD iznosila je $ -0.0025273014386995455.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.41%
30 dana$ -0.0005618951-13.51%
60 dana$ -0.0005805680-13.96%
90 dana$ -0.0025273014386995455-37.80%

Što je Joule (JOULE)

Kinetic is a lending protocol built on the Flare Network, harnessing the network's unique features in FTSO (Flare Time Series Oracle) and FAssets technology. With Flare's FTSO and FAssets, Kinetic offers users a unique opportunity to leverage the value of their non-native assets like BTC, DOGE, and XRP in a decentralized and secure manner. The FTSO ensures accurate and decentralized price feeds, while FAssets enable the representation of non-native tokens on the Flare Network, thus broadening the scope of assets available for lending and borrowing.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Joule Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Joule (JOULE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Joule (JOULE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Joule.

Provjerite Joule predviđanje cijene sada!

JOULE u lokalnim valutama

Joule (JOULE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Joule (JOULE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o JOULE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Joule (JOULE)

Koliko Joule (JOULE) vrijedi danas?
Cijena JOULE uživo u USD je 0.00415701 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena JOULE u USD?
Trenutačna cijena JOULE u USD je $ 0.00415701. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Joule?
Tržišna kapitalizacija za JOULE je $ 2.98M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za JOULE?
Količina u optjecaju za JOULE je 717.84M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za JOULE?
JOULE je postigao ATH cijenu od 0.067035 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za JOULE?
JOULE je vidio ATL cijenu od 0.00381682 USD.
Koliki je obujam trgovanja za JOULE?
24-satni obujam trgovanja za JOULE je -- USD.
Hoće li JOULE još narasti ove godine?
JOULE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte JOULE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.