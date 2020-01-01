Joss Money (JMONEY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Joss Money (JMONEY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Joss Money (JMONEY) Informacije Joss Money, also known as ghost money or spirit money, is a traditional offering used in Chinese and other Chinese-influenced societies for ancestor and spirit worship. Typically burned during important festivals like Qingming Festival and the Ghost Festival, or during family worship rituals, it signifies respect and remembrance for ancestors. Burning joss paper is believed to transform the paper money or other forms of wealth into currency that spirits can use in the afterlife, thus ensuring the safety and prosperity of the living family members. Službena web stranica: https://www.martplay.art/events/jmoney Bijela knjiga: https://usdjmoney.gitbook.io/jmoney-jin-zhi-bi-joss-money Kupi JMONEY odmah!

Joss Money (JMONEY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Joss Money (JMONEY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.89M $ 2.89M $ 2.89M Ukupna količina: $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M Količina u optjecaju: $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.89M $ 2.89M $ 2.89M Povijesni maksimum: $ 0.00820821 $ 0.00820821 $ 0.00820821 Povijesni minimum: $ 0.00135707 $ 0.00135707 $ 0.00135707 Trenutna cijena: $ 0.00288514 $ 0.00288514 $ 0.00288514 Saznajte više o cijeni Joss Money (JMONEY)

Joss Money (JMONEY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Joss Money (JMONEY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj JMONEY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja JMONEY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku JMONEY tokena, istražite JMONEY cijenu tokena uživo!

JMONEY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide JMONEY? Naša JMONEY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte JMONEY predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!