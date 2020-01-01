Joss Money (JMONEY) Tokenomika

Joss Money (JMONEY) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Joss Money (JMONEY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Joss Money (JMONEY) Informacije

Joss Money, also known as ghost money or spirit money, is a traditional offering used in Chinese and other Chinese-influenced societies for ancestor and spirit worship. Typically burned during important festivals like Qingming Festival and the Ghost Festival, or during family worship rituals, it signifies respect and remembrance for ancestors. Burning joss paper is believed to transform the paper money or other forms of wealth into currency that spirits can use in the afterlife, thus ensuring the safety and prosperity of the living family members.

Službena web stranica:
https://www.martplay.art/events/jmoney
Bijela knjiga:
https://usdjmoney.gitbook.io/jmoney-jin-zhi-bi-joss-money

Joss Money (JMONEY) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Joss Money (JMONEY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 2.89M
$ 2.89M$ 2.89M
Ukupna količina:
$ 998.60M
$ 998.60M$ 998.60M
Količina u optjecaju:
$ 998.60M
$ 998.60M$ 998.60M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 2.89M
$ 2.89M$ 2.89M
Povijesni maksimum:
$ 0.00820821
$ 0.00820821$ 0.00820821
Povijesni minimum:
$ 0.00135707
$ 0.00135707$ 0.00135707
Trenutna cijena:
$ 0.00288514
$ 0.00288514$ 0.00288514

Joss Money (JMONEY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Joss Money (JMONEY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj JMONEY tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja JMONEY tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku JMONEY tokena, istražite JMONEY cijenu tokena uživo!

JMONEY Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide JMONEY? Naša JMONEY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.