Joss Money (JMONEY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00262371 $ 0.00262371 $ 0.00262371 24-satna najniža cijena $ 0.00287347 $ 0.00287347 $ 0.00287347 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00262371$ 0.00262371 $ 0.00262371 24-satna najviša cijena $ 0.00287347$ 0.00287347 $ 0.00287347 Najviša cijena ikada $ 0.00820821$ 0.00820821 $ 0.00820821 Najniža cijena $ 0.00135707$ 0.00135707 $ 0.00135707 Promjena cijene (1H) +1.46% Promjena cijene (1D) +4.19% Promjena cijene (7D) +10.47% Promjena cijene (7D) +10.47%

Joss Money (JMONEY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00286624. Tijekom protekla 24 sata, JMONEYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00262371 i najviše cijene $ 0.00287347, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JMONEY je $ 0.00820821, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00135707.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JMONEY se promijenio za +1.46% u posljednjih sat vremena, +4.19% u posljednjih 24 sata i +10.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Joss Money (JMONEY)

Tržišna kapitalizacija $ 2.86M$ 2.86M $ 2.86M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.86M$ 2.86M $ 2.86M Količina u optjecaju 998.60M 998.60M 998.60M Ukupna količina 998,601,818.227707 998,601,818.227707 998,601,818.227707

Trenutačna tržišna kapitalizacija Joss Money je $ 2.86M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JMONEY je 998.60M, s ukupnom količinom od 998601818.227707. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.86M.