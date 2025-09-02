Više o JMONEY

Joss Money Logotip

Joss Money Cijena (JMONEY)

Neuvršten

1 JMONEY u USD cijena uživo:

$0.0028662
+4.10%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Joss Money (JMONEY)
Joss Money (JMONEY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00262371
24-satna najniža cijena
$ 0.00287347
24-satna najviša cijena

$ 0.00262371
$ 0.00287347
$ 0.00820821
$ 0.00135707
+1.46%

+4.19%

+10.47%

+10.47%

Joss Money (JMONEY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00286624. Tijekom protekla 24 sata, JMONEYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00262371 i najviše cijene $ 0.00287347, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JMONEY je $ 0.00820821, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00135707.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JMONEY se promijenio za +1.46% u posljednjih sat vremena, +4.19% u posljednjih 24 sata i +10.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Joss Money (JMONEY)

$ 2.86M
--
$ 2.86M
998.60M
998,601,818.227707
Trenutačna tržišna kapitalizacija Joss Money je $ 2.86M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JMONEY je 998.60M, s ukupnom količinom od 998601818.227707. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.86M.

Joss Money (JMONEY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Joss Money u USD iznosila je $ +0.00011535.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Joss Money u USD iznosila je $ +0.0015745589.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Joss Money u USD iznosila je $ +0.0008543576.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Joss Money u USD iznosila je $ -0.002666683734753843.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00011535+4.19%
30 dana$ +0.0015745589+54.93%
60 dana$ +0.0008543576+29.81%
90 dana$ -0.002666683734753843-48.19%

Što je Joss Money (JMONEY)

Joss Money, also known as ghost money or spirit money, is a traditional offering used in Chinese and other Chinese-influenced societies for ancestor and spirit worship. Typically burned during important festivals like Qingming Festival and the Ghost Festival, or during family worship rituals, it signifies respect and remembrance for ancestors. Burning joss paper is believed to transform the paper money or other forms of wealth into currency that spirits can use in the afterlife, thus ensuring the safety and prosperity of the living family members.

Resurs Joss Money (JMONEY)

Službena web-stranica

Joss Money Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Joss Money (JMONEY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Joss Money (JMONEY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Joss Money.

Provjerite Joss Money predviđanje cijene sada!

JMONEY u lokalnim valutama

Joss Money (JMONEY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Joss Money (JMONEY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o JMONEY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Joss Money (JMONEY)

Koliko Joss Money (JMONEY) vrijedi danas?
Cijena JMONEY uživo u USD je 0.00286624 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena JMONEY u USD?
Trenutačna cijena JMONEY u USD je $ 0.00286624. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Joss Money?
Tržišna kapitalizacija za JMONEY je $ 2.86M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za JMONEY?
Količina u optjecaju za JMONEY je 998.60M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za JMONEY?
JMONEY je postigao ATH cijenu od 0.00820821 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za JMONEY?
JMONEY je vidio ATL cijenu od 0.00135707 USD.
Koliki je obujam trgovanja za JMONEY?
24-satni obujam trgovanja za JMONEY je -- USD.
Hoće li JMONEY još narasti ove godine?
JMONEY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte JMONEY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:46:01 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.