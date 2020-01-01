Jose (JOSE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Jose (JOSE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Jose Coin stands out as a distinctive meme coin by eschewing the common, unsustainable model of multi-trillion and billion token supplies that many others adopt. Instead, it was carefully designed with the achievable ambition of reaching a value of $1 and potentially surpassing it. JOSE sets itself apart with a strictly limited total supply of only 21 million tokens. This deliberate limitation not only fosters scarcity but also significantly enhances the potential for value growth. This strategic approach aims to create a more sustainable and investor-friendly environment. Službena web stranica: https://www.josecoin.fun

Jose (JOSE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Jose (JOSE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 17.01K $ 17.01K $ 17.01K Ukupna količina: $ 10.40M $ 10.40M $ 10.40M Količina u optjecaju: $ 9.90M $ 9.90M $ 9.90M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 17.87K $ 17.87K $ 17.87K Povijesni maksimum: $ 0.066179 $ 0.066179 $ 0.066179 Povijesni minimum: $ 0.00111638 $ 0.00111638 $ 0.00111638 Trenutna cijena: $ 0.00171906 $ 0.00171906 $ 0.00171906 Saznajte više o cijeni Jose (JOSE)

Jose (JOSE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Jose (JOSE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj JOSE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja JOSE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku JOSE tokena, istražite JOSE cijenu tokena uživo!

Želite li znati u kojem smjeru ide JOSE? Naša JOSE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

