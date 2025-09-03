Jose (JOSE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.066179 Najniža cijena $ 0.00111638 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +1.80%

Jose (JOSE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00171906. Tijekom protekla 24 sata, JOSEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JOSE je $ 0.066179, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00111638.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JOSE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jose (JOSE)

Tržišna kapitalizacija $ 17.01K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.87K Količina u optjecaju 9.90M Ukupna količina 10,397,321.597328

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jose je $ 17.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JOSE je 9.90M, s ukupnom količinom od 10397321.597328. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.87K.