Jorkin (JORKIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0000797 $ 0.0000797 $ 0.0000797 24-satna najniža cijena $ 0.00008346 $ 0.00008346 $ 0.00008346 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0000797$ 0.0000797 $ 0.0000797 24-satna najviša cijena $ 0.00008346$ 0.00008346 $ 0.00008346 Najviša cijena ikada $ 0.00796273$ 0.00796273 $ 0.00796273 Najniža cijena $ 0.00003852$ 0.00003852 $ 0.00003852 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.05% Promjena cijene (7D) -1.44% Promjena cijene (7D) -1.44%

Jorkin (JORKIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.0000814. Tijekom protekla 24 sata, JORKINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000797 i najviše cijene $ 0.00008346, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JORKIN je $ 0.00796273, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00003852.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JORKIN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.05% u posljednjih 24 sata i -1.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jorkin (JORKIN)

Tržišna kapitalizacija $ 81.38K$ 81.38K $ 81.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 81.38K$ 81.38K $ 81.38K Količina u optjecaju 999.76M 999.76M 999.76M Ukupna količina 999,756,401.717802 999,756,401.717802 999,756,401.717802

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jorkin je $ 81.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JORKIN je 999.76M, s ukupnom količinom od 999756401.717802. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 81.38K.