Više o JORKIN

JORKIN Informacije o cijeni

JORKIN Službena web stranica

JORKIN Tokenomija

JORKIN Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Jorkin Logotip

Jorkin Cijena (JORKIN)

Neuvršten

1 JORKIN u USD cijena uživo:

--
----
-1.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Jorkin (JORKIN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:44:11 (UTC+8)

Jorkin (JORKIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0000797
$ 0.0000797$ 0.0000797
24-satna najniža cijena
$ 0.00008346
$ 0.00008346$ 0.00008346
24-satna najviša cijena

$ 0.0000797
$ 0.0000797$ 0.0000797

$ 0.00008346
$ 0.00008346$ 0.00008346

$ 0.00796273
$ 0.00796273$ 0.00796273

$ 0.00003852
$ 0.00003852$ 0.00003852

--

-1.05%

-1.44%

-1.44%

Jorkin (JORKIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.0000814. Tijekom protekla 24 sata, JORKINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000797 i najviše cijene $ 0.00008346, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JORKIN je $ 0.00796273, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00003852.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JORKIN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.05% u posljednjih 24 sata i -1.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jorkin (JORKIN)

$ 81.38K
$ 81.38K$ 81.38K

--
----

$ 81.38K
$ 81.38K$ 81.38K

999.76M
999.76M 999.76M

999,756,401.717802
999,756,401.717802 999,756,401.717802

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jorkin je $ 81.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JORKIN je 999.76M, s ukupnom količinom od 999756401.717802. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 81.38K.

Jorkin (JORKIN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Jorkin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Jorkin u USD iznosila je $ -0.0000049490.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Jorkin u USD iznosila je $ -0.0000236794.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Jorkin u USD iznosila je $ -0.0000147269316367139.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.05%
30 dana$ -0.0000049490-6.07%
60 dana$ -0.0000236794-29.09%
90 dana$ -0.0000147269316367139-15.32%

Što je Jorkin (JORKIN)

Jorkin is a meme coin built on the Solana blockchain, inspired by a popular internet meme featuring an animated monkey. The meme, features a simple, looping GIF of a cartoon monkey moving its arm, capturing attention with its humorous and iconic simplicity. Jorkin aims to bring the fun and lighthearted nature of internet culture to the crypto world, fostering a community of meme enthusiasts and crypto holders who appreciate the quirky appeal of this character.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Jorkin (JORKIN)

Službena web-stranica

Jorkin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Jorkin (JORKIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Jorkin (JORKIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Jorkin.

Provjerite Jorkin predviđanje cijene sada!

JORKIN u lokalnim valutama

Jorkin (JORKIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Jorkin (JORKIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o JORKIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Jorkin (JORKIN)

Koliko Jorkin (JORKIN) vrijedi danas?
Cijena JORKIN uživo u USD je 0.0000814 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena JORKIN u USD?
Trenutačna cijena JORKIN u USD je $ 0.0000814. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Jorkin?
Tržišna kapitalizacija za JORKIN je $ 81.38K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za JORKIN?
Količina u optjecaju za JORKIN je 999.76M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za JORKIN?
JORKIN je postigao ATH cijenu od 0.00796273 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za JORKIN?
JORKIN je vidio ATL cijenu od 0.00003852 USD.
Koliki je obujam trgovanja za JORKIN?
24-satni obujam trgovanja za JORKIN je -- USD.
Hoće li JORKIN još narasti ove godine?
JORKIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte JORKIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:44:11 (UTC+8)

Jorkin (JORKIN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.