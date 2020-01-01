JOOCE Memecoin Index (JMX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u JOOCE Memecoin Index (JMX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

JOOCE Memecoin Index (JMX) Informacije The JOOCE platform provides access to the JOOCE Memecoin Index ($JMX) that offers multi-chain exposure to the top memecoins in crypto through a single token. The composition of the JOOCE Memecoin Index is managed by the $JOOCE token holders. $JOOCE holders can lock their tokens to acquire voting power (VP) and then use that VP to vote for their favorite memecoins. The more votes a memecoin gets the greater its weight will be in the next rebalancing. Službena web stranica: https://jooce.xyz Kupi JMX odmah!

JOOCE Memecoin Index (JMX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za JOOCE Memecoin Index (JMX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 763.57K $ 763.57K $ 763.57K Ukupna količina: $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Količina u optjecaju: $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 763.57K $ 763.57K $ 763.57K Povijesni maksimum: $ 0.846862 $ 0.846862 $ 0.846862 Povijesni minimum: $ 0.417021 $ 0.417021 $ 0.417021 Trenutna cijena: $ 0.512136 $ 0.512136 $ 0.512136 Saznajte više o cijeni JOOCE Memecoin Index (JMX)

JOOCE Memecoin Index (JMX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike JOOCE Memecoin Index (JMX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj JMX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja JMX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku JMX tokena, istražite JMX cijenu tokena uživo!

