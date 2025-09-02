JOOCE Memecoin Index (JMX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.5005 $ 0.5005 $ 0.5005 24-satna najniža cijena $ 0.525367 $ 0.525367 $ 0.525367 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.5005$ 0.5005 $ 0.5005 24-satna najviša cijena $ 0.525367$ 0.525367 $ 0.525367 Najviša cijena ikada $ 0.846862$ 0.846862 $ 0.846862 Najniža cijena $ 0.417021$ 0.417021 $ 0.417021 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -4.04% Promjena cijene (7D) -6.54% Promjena cijene (7D) -6.54%

JOOCE Memecoin Index (JMX) cijena u stvarnom vremenu je $0.504106. Tijekom protekla 24 sata, JMXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.5005 i najviše cijene $ 0.525367, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JMX je $ 0.846862, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.417021.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JMX se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -4.04% u posljednjih 24 sata i -6.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu JOOCE Memecoin Index (JMX)

Tržišna kapitalizacija $ 722.59K$ 722.59K $ 722.59K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 722.59K$ 722.59K $ 722.59K Količina u optjecaju 1.43M 1.43M 1.43M Ukupna količina 1,433,300.352476416 1,433,300.352476416 1,433,300.352476416

Trenutačna tržišna kapitalizacija JOOCE Memecoin Index je $ 722.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JMX je 1.43M, s ukupnom količinom od 1433300.352476416. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 722.59K.