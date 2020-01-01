Jones DAO (JONES) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Jones DAO (JONES), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Jones DAO (JONES) Informacije Jones DAO is a yield, strategy, and liquidity protocol for options, with vaults that enable 1-click access to institutional-grade options strategies while unlocking liquidity and capital efficiency for DeFi options with yield-bearing options-backed asset tokens. Službena web stranica: https://jonesdao.io/sale Bijela knjiga: https://docs.jonesdao.io/jones-dao/ Kupi JONES odmah!

Jones DAO (JONES) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Jones DAO (JONES), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 446.81K $ 446.81K $ 446.81K Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 5.19M $ 5.19M $ 5.19M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 861.13K $ 861.13K $ 861.13K Povijesni maksimum: $ 28.39 $ 28.39 $ 28.39 Povijesni minimum: $ 0.0479747 $ 0.0479747 $ 0.0479747 Trenutna cijena: $ 0.086113 $ 0.086113 $ 0.086113 Saznajte više o cijeni Jones DAO (JONES)

Jones DAO (JONES) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Jones DAO (JONES) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj JONES tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja JONES tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku JONES tokena, istražite JONES cijenu tokena uživo!

JONES Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide JONES? Naša JONES stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte JONES predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!