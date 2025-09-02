Jones DAO (JONES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.090228 $ 0.090228 $ 0.090228 24-satna najniža cijena $ 0.093776 $ 0.093776 $ 0.093776 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.090228$ 0.090228 $ 0.090228 24-satna najviša cijena $ 0.093776$ 0.093776 $ 0.093776 Najviša cijena ikada $ 28.39$ 28.39 $ 28.39 Najniža cijena $ 0.0479747$ 0.0479747 $ 0.0479747 Promjena cijene (1H) -0.80% Promjena cijene (1D) -1.47% Promjena cijene (7D) -2.29% Promjena cijene (7D) -2.29%

Jones DAO (JONES) cijena u stvarnom vremenu je $0.091835. Tijekom protekla 24 sata, JONEStrgovalo je između najniže cijene $ 0.090228 i najviše cijene $ 0.093776, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JONES je $ 28.39, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0479747.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JONES se promijenio za -0.80% u posljednjih sat vremena, -1.47% u posljednjih 24 sata i -2.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jones DAO (JONES)

Tržišna kapitalizacija $ 476.79K$ 476.79K $ 476.79K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 918.92K$ 918.92K $ 918.92K Količina u optjecaju 5.19M 5.19M 5.19M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jones DAO je $ 476.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JONES je 5.19M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 918.92K.