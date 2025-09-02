Više o JONES

Jones DAO Cijena (JONES)

1 JONES u USD cijena uživo:

$0.091835
$0.091835
-1.40%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Jones DAO (JONES)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:04:36 (UTC+8)

Jones DAO (JONES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.80%

-1.47%

-2.29%

-2.29%

Jones DAO (JONES) cijena u stvarnom vremenu je $0.091835. Tijekom protekla 24 sata, JONEStrgovalo je između najniže cijene $ 0.090228 i najviše cijene $ 0.093776, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JONES je $ 28.39, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0479747.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JONES se promijenio za -0.80% u posljednjih sat vremena, -1.47% u posljednjih 24 sata i -2.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jones DAO (JONES)

$ 476.79K
$ 476.79K$ 476.79K

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jones DAO je $ 476.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JONES je 5.19M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 918.92K.

Jones DAO (JONES) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Jones DAO u USD iznosila je $ -0.00137391624381716.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Jones DAO u USD iznosila je $ -0.0179128391.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Jones DAO u USD iznosila je $ +0.0106680311.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Jones DAO u USD iznosila je $ -0.0044644866560182.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00137391624381716-1.47%
30 dana$ -0.0179128391-19.50%
60 dana$ +0.0106680311+11.62%
90 dana$ -0.0044644866560182-4.63%

Što je Jones DAO (JONES)

Jones DAO is a yield, strategy, and liquidity protocol for options, with vaults that enable 1-click access to institutional-grade options strategies while unlocking liquidity and capital efficiency for DeFi options with yield-bearing options-backed asset tokens.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Jones DAO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Jones DAO (JONES) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Jones DAO (JONES) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Jones DAO.

Provjerite Jones DAO predviđanje cijene sada!

JONES u lokalnim valutama

Jones DAO (JONES) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Jones DAO (JONES) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o JONES opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Jones DAO (JONES)

Koliko Jones DAO (JONES) vrijedi danas?
Cijena JONES uživo u USD je 0.091835 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena JONES u USD?
Trenutačna cijena JONES u USD je $ 0.091835. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Jones DAO?
Tržišna kapitalizacija za JONES je $ 476.79K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za JONES?
Količina u optjecaju za JONES je 5.19M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za JONES?
JONES je postigao ATH cijenu od 28.39 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za JONES?
JONES je vidio ATL cijenu od 0.0479747 USD.
Koliki je obujam trgovanja za JONES?
24-satni obujam trgovanja za JONES je -- USD.
Hoće li JONES još narasti ove godine?
JONES mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte JONES predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:04:36 (UTC+8)

