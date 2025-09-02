JokInTheBox (JOK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.86% Promjena cijene (1D) -6.72% Promjena cijene (7D) -23.37% Promjena cijene (7D) -23.37%

JokInTheBox (JOK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JOKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JOK je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JOK se promijenio za -1.86% u posljednjih sat vremena, -6.72% u posljednjih 24 sata i -23.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu JokInTheBox (JOK)

Tržišna kapitalizacija $ 118.22K$ 118.22K $ 118.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 160.29K$ 160.29K $ 160.29K Količina u optjecaju 573.04B 573.04B 573.04B Ukupna količina 777,000,000,000.0 777,000,000,000.0 777,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija JokInTheBox je $ 118.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JOK je 573.04B, s ukupnom količinom od 777000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 160.29K.