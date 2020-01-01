JOKER (JOKER) Tokenomika
JOKER (JOKER) Informacije
Not just a meme, but also a lifestyle. JOKER: Not Just a Meme, But a Lifestyle In the world of blockchain, JOKER is more than just a meme coin—it’s a culture, an attitude, and a symbol of breaking the rules and disrupting the norm. JOKER represents not only trading and wealth but also a bold and carefree way of life, embracing freedom and fearless exploration.
Why Choose JOKER? Cultural Resonance 🎭 – JOKER is not just for traders; it’s for thinkers, risk-takers, and those who refuse to conform. It embodies the spirit of rebellion, creativity, and limitless possibility.
Community-Driven 🌎 – Built and powered by a global network of like-minded individuals, JOKER thrives on decentralization, ensuring that every holder plays a part in shaping its future.
Innovative Economy 💰 – JOKER goes beyond transactions. We are building an ecosystem that integrates NFTs, DAO governance, on-chain voting, social incentives, and more.
JOKER is not just another token—it’s a statement. A movement. A way of life. Are you in? 🚀
JOKER (JOKER) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za JOKER (JOKER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
JOKER (JOKER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike JOKER (JOKER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj JOKER tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja JOKER tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku JOKER tokena, istražite JOKER cijenu tokena uživo!
JOKER Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide JOKER? Naša JOKER stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.