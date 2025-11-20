JOKE Cijena danas

Trenutačna cijena JOKE (JOKE) danas je $ 0.00881758, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije JOKE u USD je $ 0.00881758 po JOKE.

JOKE trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,408,789, s količinom u optjecaju od 500.00M JOKE. Tijekom posljednja 24 sata, JOKE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01210796, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00843962.

U kratkoročnim performansama, JOKE se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu JOKE (JOKE)

Tržišna kapitalizacija $ 4.41M$ 4.41M $ 4.41M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.82M$ 8.82M $ 8.82M Količina u optjecaju 500.00M 500.00M 500.00M Ukupna količina 999,999,999.794431 999,999,999.794431 999,999,999.794431

