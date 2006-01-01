JOJO (JOJO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u JOJO (JOJO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

JOJO (JOJO) Informacije JOJO is a degenerate-laced memecoin with more backstory than your ex’s excuses. Born in a cheap motel, kissed by chaos, and raised on Twitter porn, JOJO is here to stretch your bags and your imagination. Quick Facts: Chain: Solana (because we move fast and cheap, just like JOJO)

Category: Cinematic memecoin with NSFW sauce

Utility: Lore + Lube + Laughs The Teck - Lmao.. it's simpol Launched via letsbonk.fun (naturally)

LP locked harder than your ex’s heart

No utility? Wrong. The utility is JOJO. Službena web stranica: https://jojos.club/ Kupi JOJO odmah!

JOJO (JOJO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za JOJO (JOJO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 263.34K $ 263.34K $ 263.34K Ukupna količina: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Količina u optjecaju: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 263.34K $ 263.34K $ 263.34K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00026333 $ 0.00026333 $ 0.00026333 Saznajte više o cijeni JOJO (JOJO)

JOJO (JOJO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike JOJO (JOJO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj JOJO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja JOJO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku JOJO tokena, istražite JOJO cijenu tokena uživo!

JOJO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide JOJO? Naša JOJO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte JOJO predviđanje cijene tokena odmah!

