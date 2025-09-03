JOJO (JOJO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +2.35% Promjena cijene (1D) +26.01% Promjena cijene (7D) +19.41%

JOJO (JOJO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JOJOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JOJO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JOJO se promijenio za +2.35% u posljednjih sat vremena, +26.01% u posljednjih 24 sata i +19.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu JOJO (JOJO)

Tržišna kapitalizacija $ 319.65K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 319.65K Količina u optjecaju 999.96M Ukupna količina 999,961,113.602289

Trenutačna tržišna kapitalizacija JOJO je $ 319.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JOJO je 999.96M, s ukupnom količinom od 999961113.602289. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 319.65K.