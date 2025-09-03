Joi (JOI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01560474$ 0.01560474 $ 0.01560474 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.22% Promjena cijene (1D) -11.53% Promjena cijene (7D) +104.85% Promjena cijene (7D) +104.85%

Joi (JOI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JOItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JOI je $ 0.01560474, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JOI se promijenio za +0.22% u posljednjih sat vremena, -11.53% u posljednjih 24 sata i +104.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Joi (JOI)

Tržišna kapitalizacija $ 14.29K$ 14.29K $ 14.29K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.29K$ 14.29K $ 14.29K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Joi je $ 14.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JOI je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.29K.