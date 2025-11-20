Johnny Suede Cijena danas

Trenutačna cijena Johnny Suede (SUEDE) danas je $ 0.00310245, s promjenom od 1.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SUEDE u USD je $ 0.00310245 po SUEDE.

Johnny Suede trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,456,841, s količinom u optjecaju od 465.16M SUEDE. Tijekom posljednja 24 sata, SUEDE trgovao je između $ 0.00297946 (niska) i $ 0.00314159 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01862118, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000998.

U kratkoročnim performansama, SUEDE se kretao +0.19% u posljednjem satu i -9.91% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Johnny Suede (SUEDE)

Tržišna kapitalizacija $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Količina u optjecaju 465.16M 465.16M 465.16M Ukupna količina 465,163,369.981337 465,163,369.981337 465,163,369.981337

