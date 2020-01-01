John McAIfee (MCAIFEE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u John McAIfee (MCAIFEE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

John McAIfee (MCAIFEE) Informacije John is more alive than ever! The new memecoin on Solana that's here to fulfill the prophecies and shake up the crypto world. Inspired by the enigmatic legacy of John McAfee, JOHN isn't just another token—it's a symbol of rebellion and innovation. Whispers in the crypto community speak of hidden messages and secrets encoded within the blockchain, hinting at McAfee's unfinished business. Backed by ai16z tech, JOHN promises to bring excitement, mystery, and a touch of legend to the Solana ecosystem. Službena web stranica: https://mcaifee.me/ Kupi MCAIFEE odmah!

John McAIfee (MCAIFEE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za John McAIfee (MCAIFEE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 14.72K $ 14.72K $ 14.72K Ukupna količina: $ 999.04M $ 999.04M $ 999.04M Količina u optjecaju: $ 999.04M $ 999.04M $ 999.04M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 14.72K $ 14.72K $ 14.72K Povijesni maksimum: $ 0.00723635 $ 0.00723635 $ 0.00723635 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni John McAIfee (MCAIFEE)

John McAIfee (MCAIFEE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike John McAIfee (MCAIFEE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MCAIFEE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MCAIFEE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MCAIFEE tokena, istražite MCAIFEE cijenu tokena uživo!

MCAIFEE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MCAIFEE? Naša MCAIFEE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MCAIFEE predviđanje cijene tokena odmah!

