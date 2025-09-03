John McAIfee (MCAIFEE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00723635$ 0.00723635 $ 0.00723635 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.75% Promjena cijene (7D) -6.84% Promjena cijene (7D) -6.84%

John McAIfee (MCAIFEE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MCAIFEEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MCAIFEE je $ 0.00723635, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MCAIFEE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.75% u posljednjih 24 sata i -6.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu John McAIfee (MCAIFEE)

Tržišna kapitalizacija $ 14.72K$ 14.72K $ 14.72K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.72K$ 14.72K $ 14.72K Količina u optjecaju 999.04M 999.04M 999.04M Ukupna količina 999,035,092.445744 999,035,092.445744 999,035,092.445744

Trenutačna tržišna kapitalizacija John McAIfee je $ 14.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MCAIFEE je 999.04M, s ukupnom količinom od 999035092.445744. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.72K.