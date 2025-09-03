Joeing737 (JEOING737) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01009771$ 0.01009771 $ 0.01009771 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.62% Promjena cijene (1D) +4.65% Promjena cijene (7D) +33.32% Promjena cijene (7D) +33.32%

Joeing737 (JEOING737) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JEOING737trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JEOING737 je $ 0.01009771, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JEOING737 se promijenio za -1.62% u posljednjih sat vremena, +4.65% u posljednjih 24 sata i +33.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Joeing737 (JEOING737)

Tržišna kapitalizacija $ 79.29K$ 79.29K $ 79.29K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 79.29K$ 79.29K $ 79.29K Količina u optjecaju 999.94M 999.94M 999.94M Ukupna količina 999,942,255.0 999,942,255.0 999,942,255.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Joeing737 je $ 79.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JEOING737 je 999.94M, s ukupnom količinom od 999942255.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 79.29K.