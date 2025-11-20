Joe Hat Cijena danas

Trenutačna cijena Joe Hat (HAT) danas je $ 313.29, s promjenom od 2.73% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HAT u USD je $ 313.29 po HAT.

Joe Hat trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 46,054, s količinom u optjecaju od 147.00 HAT. Tijekom posljednja 24 sata, HAT trgovao je između $ 311.29 (niska) i $ 323.02 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 18,925.4, dok je rekordna najniža cijena bila $ 154.98.

U kratkoročnim performansama, HAT se kretao -- u posljednjem satu i -24.54% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Joe Hat (HAT)

Tržišna kapitalizacija $ 46.05K$ 46.05K $ 46.05K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 46.05K$ 46.05K $ 46.05K Količina u optjecaju 147.00 147.00 147.00 Ukupna količina 147.0 147.0 147.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Joe Hat je $ 46.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HAT je 147.00, s ukupnom količinom od 147.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 46.05K.