Otkrijte ključne uvide u JOBSEEK ($JOBSEEK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
JOBSEEK ($JOBSEEK) Informacije

$JOBSEEK is a cutting-edge, AI-driven token designed to revolutionize the job-matching and career development landscape. Built on the robust foundations of DeepSeek's advanced artificial intelligence and the high-performance Solana blockchain, $JOBSEEK leverages state-of-the-art AI technologies to streamline and automate the recruitment process, enhance skill verification, and provide secure, transparent, and efficient employment solutions.

At its core, $JOBSEEK utilizes DeepSeek's sophisticated AI algorithms to analyze vast amounts of data, including job postings, candidate profiles, and market trends, to deliver highly accurate and personalized job matches. This ensures that both job seekers and employers can connect with the most relevant opportunities and talent, respectively, saving time and resources while maximizing outcomes.

https://jobseekai.work/

JOBSEEK ($JOBSEEK) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za JOBSEEK ($JOBSEEK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

JOBSEEK ($JOBSEEK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike JOBSEEK ($JOBSEEK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj $JOBSEEK tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja $JOBSEEK tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku $JOBSEEK tokena, istražite $JOBSEEK cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.