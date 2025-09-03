Više o $JOBSEEK

$JOBSEEK Informacije o cijeni

$JOBSEEK Službena web stranica

$JOBSEEK Tokenomija

$JOBSEEK Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

JOBSEEK Logotip

JOBSEEK Cijena ($JOBSEEK)

Neuvršten

1 $JOBSEEK u USD cijena uživo:

--
----
+0.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena JOBSEEK ($JOBSEEK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:07:07 (UTC+8)

JOBSEEK ($JOBSEEK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.056118
$ 0.056118$ 0.056118

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

+0.99%

-22.36%

-22.36%

JOBSEEK ($JOBSEEK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $JOBSEEKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $JOBSEEK je $ 0.056118, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $JOBSEEK se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.99% u posljednjih 24 sata i -22.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu JOBSEEK ($JOBSEEK)

$ 8.07K
$ 8.07K$ 8.07K

--
----

$ 8.07K
$ 8.07K$ 8.07K

99.89M
99.89M 99.89M

99,887,946.13585721
99,887,946.13585721 99,887,946.13585721

Trenutačna tržišna kapitalizacija JOBSEEK je $ 8.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $JOBSEEK je 99.89M, s ukupnom količinom od 99887946.13585721. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.07K.

JOBSEEK ($JOBSEEK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz JOBSEEK u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz JOBSEEK u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz JOBSEEK u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz JOBSEEK u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.99%
30 dana$ 0-49.80%
60 dana$ 0-38.35%
90 dana$ 0--

Što je JOBSEEK ($JOBSEEK)

$JOBSEEK is a cutting-edge, AI-driven token designed to revolutionize the job-matching and career development landscape. Built on the robust foundations of DeepSeek's advanced artificial intelligence and the high-performance Solana blockchain, $JOBSEEK leverages state-of-the-art AI technologies to streamline and automate the recruitment process, enhance skill verification, and provide secure, transparent, and efficient employment solutions. At its core, $JOBSEEK utilizes DeepSeek's sophisticated AI algorithms to analyze vast amounts of data, including job postings, candidate profiles, and market trends, to deliver highly accurate and personalized job matches. This ensures that both job seekers and employers can connect with the most relevant opportunities and talent, respectively, saving time and resources while maximizing outcomes.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs JOBSEEK ($JOBSEEK)

Službena web-stranica

JOBSEEK Predviđanje cijene (USD)

Koliko će JOBSEEK ($JOBSEEK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših JOBSEEK ($JOBSEEK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za JOBSEEK.

Provjerite JOBSEEK predviđanje cijene sada!

$JOBSEEK u lokalnim valutama

JOBSEEK ($JOBSEEK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike JOBSEEK ($JOBSEEK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $JOBSEEK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o JOBSEEK ($JOBSEEK)

Koliko JOBSEEK ($JOBSEEK) vrijedi danas?
Cijena $JOBSEEK uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $JOBSEEK u USD?
Trenutačna cijena $JOBSEEK u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija JOBSEEK?
Tržišna kapitalizacija za $JOBSEEK je $ 8.07K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $JOBSEEK?
Količina u optjecaju za $JOBSEEK je 99.89M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $JOBSEEK?
$JOBSEEK je postigao ATH cijenu od 0.056118 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $JOBSEEK?
$JOBSEEK je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $JOBSEEK?
24-satni obujam trgovanja za $JOBSEEK je -- USD.
Hoće li $JOBSEEK još narasti ove godine?
$JOBSEEK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $JOBSEEK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:07:07 (UTC+8)

JOBSEEK ($JOBSEEK) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.